Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:35, 26 июня 2023Силовые структуры

Защита блогерши Блиновской направила жалобу на продление домашнего ареста

Защита блогерши Блиновской направила в суд жалобу на продление домашнего ареста на месяц

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Защита блогерши и автора «Марафона желаний» Елены Блиновской направила жалобу на продление ей домашнего ареста на месяц. Об этом сообщают «Известия».

Блиновскую обвиняют в уклонении от уплаты налогов на 918 миллионов рублей и отмывании денег. Сейчас она находится в своем коттедже в Подмосковье. Ей запретили пользоваться средствами связи и интернетом.

После того как Пресненский суд Москвы продлил срок домашнего ареста блогерше до 26 июля, адвокат Блиновской заявила, что они хотят добиться разрешения гулять с детьми и поэтому будут обжаловать это решение.

26 мая сообщалось, что следствие наложило арест на 136 счетов Блиновской и ее мужа по уголовному делу о неуплате около миллиарда рублей налогов. В различных банках Москвы хранились сотни миллионов рублей в различной валюте.

Блиновскую задержали 27 апреля в Смоленской области при попытке пересечь российскую границу на арендованном автомобиле. На следующий день блогершу поместили под домашний арест.

Что думаешь? Оцени!
    Елизавета Новикова
    Обсудить
    Последние новости
    Китай поддержал усилия России по стабилизации ситуации после мятежа Пригожина
    Российские компании резко увеличили объемы экспорта. Как им удалось это сделать несмотря на санкции?
    Дробь в голове нашли у российского подростка после госпитализации с отравлением
    Концерт Дианы Арбениной в Ростове-на-Дону отменили
    Стало известно о новой попытке ФРГ снабдить Украину снарядами
    Минобороны России сообщило о 19 сбитых украинских беспилотниках за сутки
    Описан способ защиты от американского беспилотника «Жнец»
    Костомаров показал видео тренировки с протезами
    Российские войска нанесли групповой удар по складам западного вооружения ВСУ
    Названы самые высокооплачиваемые сферы в Москве
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.