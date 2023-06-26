Защита блогерши Блиновской направила жалобу на продление домашнего ареста

Защита блогерши Блиновской направила в суд жалобу на продление домашнего ареста на месяц

Защита блогерши и автора «Марафона желаний» Елены Блиновской направила жалобу на продление ей домашнего ареста на месяц. Об этом сообщают «Известия».

Блиновскую обвиняют в уклонении от уплаты налогов на 918 миллионов рублей и отмывании денег. Сейчас она находится в своем коттедже в Подмосковье. Ей запретили пользоваться средствами связи и интернетом.

После того как Пресненский суд Москвы продлил срок домашнего ареста блогерше до 26 июля, адвокат Блиновской заявила, что они хотят добиться разрешения гулять с детьми и поэтому будут обжаловать это решение.

26 мая сообщалось, что следствие наложило арест на 136 счетов Блиновской и ее мужа по уголовному делу о неуплате около миллиарда рублей налогов. В различных банках Москвы хранились сотни миллионов рублей в различной валюте.

Блиновскую задержали 27 апреля в Смоленской области при попытке пересечь российскую границу на арендованном автомобиле. На следующий день блогершу поместили под домашний арест.