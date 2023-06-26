Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:00, 26 июня 2023Россия

Дробь в голове нашли у российского подростка после госпитализации с отравлением

Shot: в Новосибирске у госпитализированного 14-летнего подростка нашли дробь в голове

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Новосибирске у 14-летнего подростка, госпитализированного с алкогольным отравлением, нашли дробь в голове. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По сведениям издания, российский семиклассник напился и полез в драку. Кроме того, юноша получил ушиб головного мозга средней тяжести, оскольчатым переломом лобной кости, ссадины и множественные ушибы. Позже врачи обнаружили у юноши дробь в правой лобной области.

Школьник признался, что около трех недель назад неизвестный выстрелил ему в голову и скрылся с места происшествия. Других подробностей с алкогольной вечеринки мальчик не помнит.

Новосибирские сотрудники полиции уже заинтересовались инцидентом и начали проверку.

8 июня сообщалось, что в Курской области 11-летний ребенок попал в больницу с отравлением энергетиком с афродизиаком. Мальчик решил принять опасный напиток, когда пошел в магазин за молоком по просьбе матери.

Пострадавшего школьника госпитализировали, а затем перевели в центральную детскую больницу Курска.

Что думаешь? Оцени!
    Анна Щербакова
    Обсудить
    Последние новости
    Российские войска нанесли групповой удар по складам западного вооружения ВСУ
    Российские компании резко увеличили объемы экспорта. Как им удалось это сделать несмотря на санкции?
    В Москве задержали мужчину за домогательства к молодой незнакомке
    Власти рассказали о добыче нефти и газа во время мятежа Пригожина
    Возможность роста курса доллара до 100 рублей оценили
    Европейской стране предсказали выход из многолетнего экономического кризиса
    Сотни тысяч американцев остались без электричества
    В России создали работающие на водке космические двигатели
    Дробь в голове нашли у российского подростка после госпитализации с отравлением
    Концерт Дианы Арбениной в Ростове-на-Дону отменили
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.