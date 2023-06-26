Дробь в голове нашли у российского подростка после госпитализации с отравлением

Shot: в Новосибирске у госпитализированного 14-летнего подростка нашли дробь в голове

В Новосибирске у 14-летнего подростка, госпитализированного с алкогольным отравлением, нашли дробь в голове. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По сведениям издания, российский семиклассник напился и полез в драку. Кроме того, юноша получил ушиб головного мозга средней тяжести, оскольчатым переломом лобной кости, ссадины и множественные ушибы. Позже врачи обнаружили у юноши дробь в правой лобной области.

Школьник признался, что около трех недель назад неизвестный выстрелил ему в голову и скрылся с места происшествия. Других подробностей с алкогольной вечеринки мальчик не помнит.

Новосибирские сотрудники полиции уже заинтересовались инцидентом и начали проверку.

8 июня сообщалось, что в Курской области 11-летний ребенок попал в больницу с отравлением энергетиком с афродизиаком. Мальчик решил принять опасный напиток, когда пошел в магазин за молоком по просьбе матери.

Пострадавшего школьника госпитализировали, а затем перевели в центральную детскую больницу Курска.