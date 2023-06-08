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07:36, 8 июня 2023Россия

Российский ребенок выпил энергетик с афродизиаком и попал в больницу

Mash: в Курской области ребенок попал в больницу с отравлением энергетиком с афродизиаком

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В Курской области 11-летний ребенок попал в больницу с отравлением энергетиком с афродизиаком. Об этом сообщает Mash в Telegram-канале.

По информации издания, школьник решил принять опасный напиток, когда пошел за молоком по просьбе мамы и увидел там баночку энергетика. Известно, что энергетик содержал экстракт дамианы, который способен поднять либидо.

После нескольких глотков мальчику стало плохо — у него начало пропадать сознание, посинели губы и онемели конечности. Через два часа школьнику резко стало хуже, он начал бледнеть и терять сознание, у него также случился второй приступ. Врачи оперативно прибыли на место ЧП, пострадавшего госпитализировали, а затем перевели в центральную детскую больницу Курска.

Ранее в Сергиевом Посаде женщина впала в кому после того, как выпила натощак большое количество энергетика. 33-летняя россиянка целый день ничего не ела, а вечером решила восполнить силы, выпив 2,5 литра энергетического напитка.

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    Анастасия Шейкина
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