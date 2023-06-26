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05:47, 26 июня 2023Культура

Элтон Джон сыграл последний концерт

Элтон Джон сыграл последний концерт на фестивале Гластонбери
Элтон Джон

Элтон Джон. Фото: Jason Cairnduff / Reuters

Музыкант Элтон Джон сыграл последний концерт на родине, а местом для прощального домашнего концерта стал музыкальный фестиваль Гластонбери. Об этом сообщает ТАСС.

Выступление прошло в воскресенье, 25 июня. Певцу предоставили самую престижную из многочисленных площадок фестиваля — Pyramid Stage. Элтон стал финальным выступающим на Гластонбери в этом году.

Концерт начался с песни Pinball Wizard 1976 года, которую он не играл более десяти лет. Закончил музыкант песней Rocket Man, а сам концерт завершился фейерверком.

Ранее стало известно, что Элтон Джон заработал рекордные 887 миллионов долларов за свой еще не завершенный прощальный тур Farewell Yellow Brick Road Tour.

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    Юлия Мискевич
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