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19:24, 26 июня 2023Россия

Началась эвакуация животных из горящего в Ростове-на-Дну зоопарка

В Ростове-на-Дону начали эвакуировать животных из горящего зоопарка

Кадр: Telegram-канал «161.ру»

Из горящего в Ростове-на-Дону зоопарка начали эвакуировать животных. Об этом сообщает Telegram-канал «161.ру».

По данным МЧС, пожар произошел в одном из зданий. Огонь распространился на площади 300 квадратных метров, пострадавших нет. Пожару присвоен второй ранг, в тушении задействованы 17 единиц техники и 48 человек.

О пожаре в ростовском зоопарке стало известно 26 июня. По данным одного из местных Telegram-каналов, в месте возгорания проходит силовой кабель, что осложняет тушение.

Ранее было опубликовано видео с места пожара в зоопарке. На кадрах виден густой черный дым, поднимающийся в небо над кронами деревьев.

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    Алан Босиков
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