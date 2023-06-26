Началась эвакуация животных из горящего в Ростове-на-Дну зоопарка

В Ростове-на-Дону начали эвакуировать животных из горящего зоопарка

Из горящего в Ростове-на-Дону зоопарка начали эвакуировать животных. Об этом сообщает Telegram-канал «161.ру».

По данным МЧС, пожар произошел в одном из зданий. Огонь распространился на площади 300 квадратных метров, пострадавших нет. Пожару присвоен второй ранг, в тушении задействованы 17 единиц техники и 48 человек.

О пожаре в ростовском зоопарке стало известно 26 июня. По данным одного из местных Telegram-каналов, в месте возгорания проходит силовой кабель, что осложняет тушение.

Ранее было опубликовано видео с места пожара в зоопарке. На кадрах виден густой черный дым, поднимающийся в небо над кронами деревьев.