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19:02, 26 июня 2023Россия

В российском городе пожар на территории зоопарка сняли на видео

В Ростове-на-Дону пожар на территории зоопарка сняли на видео

Пожар в зоопарке Ростова-на-Дону сняли на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал «Подъем».

На кадрах видно густой черный дым, поднимающийся в небо над кронами деревьев.

Возгорание произошло около главного входа в зоопарк, где находится несколько зданий, в том числе административный корпус. Пожарные готовятся к эвакуации людей и животных.

По информации Telegram-канала «Че по Ростову», пожарные вызвали на место происшествия «электрослужбу». В месте возгорания проходит силовой кабель, который руководство зоопарка не может обесточить самостоятельно, говорится в сообщении.

Директор зоопарка Юлия Соболева рассказала журналистам издания «161.ру», что горит экзотариум, в котором живут пауки, грызуны, крыланы, патагонские мары и другие маленькие животные.

Ранее в Подмосковье произошел крупный пожар на территории одного из гаражных кооперативов. На кадрах видны горящие постройки, от которых поднимается черный дым.

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    Алан Босиков
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