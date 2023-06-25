Крупный пожар в подмосковных гаражах попал на видео

«Осторожно, новости» опубликовали видео пожара в гаражах в подмосковной Балашихе

Крупный пожар в гаражах в подмосковной Балашихе попал на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал «Осторожно, новости».

На кадрах видны горящие постройки, от которых поднимается много черного дыма. На одном из видео слышны звуки, похожие на хлопки.

О пожаре стало известно ранее 25 июня. Сообщалось, что загорелись гаражи возле станции Горенки на Объездном шоссе. Очевидцы рассказали, что перед возгоранием слышали взрывы. Информации о пострадавших нет. Причины возгорания пока неизвестны.