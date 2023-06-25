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19:28, 25 июня 2023Россия

В Подмосковье произошел крупный пожар в гаражах

В подмосковной Балашихе произошел крупный пожар в гаражах

Кадр: Telegram-канал «Подъем»

В подмосковной Балашихе произошел крупный пожар. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Очевидцы рассказали, что перед возгоранием слышали звуки взрыва.

По данным канала, горят гаражи возле станции Горенки на Объездном шоссе. Издание «Подъем» уточняет, что помимо гаражей горит пристройка.

Спасатели локализовали пожар на площади 162 квадратных метров. Информации о пострадавших нет.

Ранее 25 июня сообщалось, что в Тольятти загорелось здание пельменного цеха. Спасатели смогли зафиксировать возгорание на площади 500 квадратных метров и не допустить дальнейшего распространения огня. О пострадавших в результате происшествия неизвестно.

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    Сергей Истомин
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