Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
22:39, 26 июня 2023Забота о себе

Звезда «Особенностей национальной охоты» высказался о сексе по дружбе

Актер Стругачев об отношениях с актрисой Прокофьевой: секс по дружбе — это не про нас
Семен Стругачев

Семен Стругачев. Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Звезда фильма «Особенности национальной охоты» Семен Стругачев рассказал о дружбе с актрисой из сериала «Моя прекрасная няня» Ольгой Прокофьевой. Актера цитирует «Стархит».

По словам Стругачева, свою дружбу они с Прокофьевой доказывают друг другу круглосуточно. «В любое время у меня много бывает мыслей, не только творческих. Я знаю, что могу позвонить Оле в любое время дня и ночи — можно и поплакаться, и рассказать анекдоты, хотя она хочет спать в два-три часа ночи», — объяснил он.

Интимных отношений, по его утверждению, между ними нет. «Бывает, знаете, вот "секс по дружбе — больше, чем любовь" — это не про нас. Сколько лет мы дружим и любим друг друга как актеры, как люди!» — заверил он.

Материалы по теме:
Что такое «закрыть гештальт»? Почему это так важно и какие техники есть в гештальт-терапии
Что такое «закрыть гештальт»?Почему это так важно и какие техники есть в гештальт-терапии
18 мая 2023
Почему мы влюбляемся не в тех? Психологи — о том, что стоит за невзаимными чувствами и тягой к партнерам постарше
Почему мы влюбляемся не в тех?Психологи — о том, что стоит за невзаимными чувствами и тягой к партнерам постарше
5 мая 2022

Прокофьева поддержала Стругачева и рассказала, как они вместе ездили на дачу: по ее словам, открыв холодильник, актер решил внести поправки в меню. «Пошел в магазин, закупил продукты, мясо, какое хотел… Приехал со сковородкой, говорит "у тебя не та сковородка" — в общем, меня как хозяйку опозорил», — посмеялась она.

Ранее секс-коуч Джорджия Грейс дала совет желающим отказаться на время от секса. Грейс подчеркнула, что воздержание может быть полезным лишь в случаях, когда человек осознанно идет на этот шаг и понимает, зачем он это делает.

Что думаешь? Оцени!
    Александра Лисица
    Обсудить
    Последние новости
    Путин поблагодарил Лукашенко за помощь с урегулированием мятежа
    В Белоруссии анонсировали выступление Лукашенко во вторник
    США заявили об отсутствии угрозы ЗАЭС со стороны России
    В США выступили за роспуск ЧВК «Вагнер»
    Путин отправился на совещание с руководителями силовых ведомств
    Четыре человека подорвались на неизвестном взрывном устройстве в ЛНР
    Звезда «Особенностей национальной охоты» высказался о сексе по дружбе
    Путин заявил об использовании бойцов ЧВК «Вагнер» втемную
    Путин рассказал о поручении во время мятежа Пригожина
    Путин рассказал о цели мятежа
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.