Звезда «Особенностей национальной охоты» высказался о сексе по дружбе

Актер Стругачев об отношениях с актрисой Прокофьевой: секс по дружбе — это не про нас

Звезда фильма «Особенности национальной охоты» Семен Стругачев рассказал о дружбе с актрисой из сериала «Моя прекрасная няня» Ольгой Прокофьевой. Актера цитирует «Стархит».

По словам Стругачева, свою дружбу они с Прокофьевой доказывают друг другу круглосуточно. «В любое время у меня много бывает мыслей, не только творческих. Я знаю, что могу позвонить Оле в любое время дня и ночи — можно и поплакаться, и рассказать анекдоты, хотя она хочет спать в два-три часа ночи», — объяснил он.

Интимных отношений, по его утверждению, между ними нет. «Бывает, знаете, вот "секс по дружбе — больше, чем любовь" — это не про нас. Сколько лет мы дружим и любим друг друга как актеры, как люди!» — заверил он.

Прокофьева поддержала Стругачева и рассказала, как они вместе ездили на дачу: по ее словам, открыв холодильник, актер решил внести поправки в меню. «Пошел в магазин, закупил продукты, мясо, какое хотел… Приехал со сковородкой, говорит "у тебя не та сковородка" — в общем, меня как хозяйку опозорил», — посмеялась она.

Ранее секс-коуч Джорджия Грейс дала совет желающим отказаться на время от секса. Грейс подчеркнула, что воздержание может быть полезным лишь в случаях, когда человек осознанно идет на этот шаг и понимает, зачем он это делает.