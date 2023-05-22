Желающим на время отказаться от секса дали совет

Коуч Джорджия Грейс: воздержание от секса может быть полезным

Желающим отказаться на время от секса посоветовали решиться на этот шаг в качестве эксперимента. Такой совет дала секс-коуч Джорджия Грейс в интервью для Fashion Journal.

Грейс подчеркнула, что воздержание может быть полезным лишь в случаях, когда человек осознанно идет на этот шаг и понимает, зачем он это делает. Целью может быть стремление разобраться в своих чувствах и приоритетах, желание лучше узнать себя и выстроить границы. «Если клиент придет и скажет, что хочет отказаться от секса, я ему посоветую сделать это, подумать о границах и просто понять, как для него будет лучше», — объяснила она.

Коуч добавила, что многим клиентам, которые устали от свиданий, не имели полноценного секса или не могли говорить о своих потребностях, временная остановка сексуальной активности пошла на пользу. Однако этот подход работает не для всех. Грейс объяснила, что для некоторых людей интимная близость имеет большую ценность, и они не могут быть счастливыми без нее. «Секс имеет так много преимуществ. Он может быть средством для снятия стресса, может объединять и поддерживать людей. Он просто дает удовольствие и хорошее настроение. Нам всем нужно больше радости в жизни», — считает коуч.

В то же время специалистка отметила, что молодые люди в последние годы чаще делают выбор в пользу платонических отношений. По ее мнению, это связано с распространением таких идей, как осознанное согласие, качественный секс и расстановка приоритетов. Кроме того, продолжила Грейс, многие современные люди понимают, что не хотят вступать в романтические отношения, поскольку для счастья им достаточно дружбы.

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