Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
05:00, 22 мая 2023Забота о себе

Желающим на время отказаться от секса дали совет

Коуч Джорджия Грейс: воздержание от секса может быть полезным

Фото: Unsplash

Желающим отказаться на время от секса посоветовали решиться на этот шаг в качестве эксперимента. Такой совет дала секс-коуч Джорджия Грейс в интервью для Fashion Journal.

Грейс подчеркнула, что воздержание может быть полезным лишь в случаях, когда человек осознанно идет на этот шаг и понимает, зачем он это делает. Целью может быть стремление разобраться в своих чувствах и приоритетах, желание лучше узнать себя и выстроить границы. «Если клиент придет и скажет, что хочет отказаться от секса, я ему посоветую сделать это, подумать о границах и просто понять, как для него будет лучше», — объяснила она.

Коуч добавила, что многим клиентам, которые устали от свиданий, не имели полноценного секса или не могли говорить о своих потребностях, временная остановка сексуальной активности пошла на пользу. Однако этот подход работает не для всех. Грейс объяснила, что для некоторых людей интимная близость имеет большую ценность, и они не могут быть счастливыми без нее. «Секс имеет так много преимуществ. Он может быть средством для снятия стресса, может объединять и поддерживать людей. Он просто дает удовольствие и хорошее настроение. Нам всем нужно больше радости в жизни», — считает коуч.

Материалы по теме:
«Для многих это все еще табу» Россияне говорят о сексе с кем угодно, кроме партнера. Почему они боятся своих желаний?
«Для многих это все еще табу»Россияне говорят о сексе с кем угодно, кроме партнера. Почему они боятся своих желаний?
5 февраля 2022
«Здоровому мужчине секс интересен до старости» От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
«Здоровому мужчине секс интересен до старости»От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
19 ноября 2022
Люди по всему миру на целый месяц отказываются от секса и мастурбации. Чья это идея и как на нее смотрят специалисты?
Люди по всему миру на целый месяц отказываются от секса и мастурбации.Чья это идея и как на нее смотрят специалисты?
30 ноября 2022

В то же время специалистка отметила, что молодые люди в последние годы чаще делают выбор в пользу платонических отношений. По ее мнению, это связано с распространением таких идей, как осознанное согласие, качественный секс и расстановка приоритетов. Кроме того, продолжила Грейс, многие современные люди понимают, что не хотят вступать в романтические отношения, поскольку для счастья им достаточно дружбы.

Ранее психолог-сексолог Оксана Луканина рассказала, что современные женщины стали иначе относиться к сексу. По мнению Луканиной, новая оценка романтических связей связана с финансовой независимостью женщин.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Улитина
Обсудить
Последние новости
Хакеры заявили о тяжелом ранении Валерия Залужного. Что случилось с пропавшим с телеэкранов главкомом ВСУ?
На Украине предупредили Зеленского об угрозе от Запада
Россиянам рассказали о способах спастись от мух и мошек в квартире
Желающим на время отказаться от секса дали совет
Намекавшая на чужую измену свекровь случайно разоблачила собственную неверность
Россияне раскрыли основной мотив пойти служить по контракту
Эмили Ратаковски поделилась откровенными фото в бикини
В Британии допустили «катастрофический сценарий» из-за оружия Путина
В ООН оценили помощь странам Африки от МВФ в период пандемии
Потери украинских военных в Артемовске оценили
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.