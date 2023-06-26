Часть приграничных российских школ начнет учебный год в дистанционном формате

Учебный год в школах приграничных районов Белгородской области начнется в онлайн-формате

Новый учебный год в школах приграничных районов Белгородской области начнется в дистанционном формате в связи с обстрелами. Об этом сообщил глава местного Министерства образования Андрей Милехин. Его слова приводит ТАСС.

Представитель власти отметил, что в педагогических кругах начали обсуждать возможность выхода в очный формат.

«В каждом муниципалитете созданы рабочие группы из представителей директорского корпуса. (...) Уже сейчас понятно, что на расстоянии от нуля до 20 километров от государственной границы очного обучения не будет», — сказал он, добавив, что также рассматриваются варианты подвоза в глубину области.

По словам Милехина, для девяти приграничных муниципалитетов региона, а также Белгорода, Яковлевского и Новооскольского округов разрабатываются модели смешанного обучения.

С 21 мая по 21 июня Белгородскую область более 7800 раз атаковали с территории Украины.