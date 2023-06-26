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12:16, 26 июня 2023Экономика

Газ в Европе резко подорожал

Bloomberg: стоимость газа в Европе выросла на 8% из-за опасений на фоне ситуации в России

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

В ходе торгов 26 июня цены на газ в Европе резко подскочили — стоимость июльских фьючерсов по индексу крупнейшего европейского хаба TTF выросла более чем на 8 процентов с начала дня, превысив отметку в 400 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

В верхней точке цены достигали 420 долларов за тысячу кубометров. На момент написания материала стоимость скорректировалась до 400 долларов за тысячу кубометров. С начала июня газ в регионе подорожал более чем на 30 процентов на фоне остановок производства в Норвегии.

Котировки TTF1! от TradingView

Текущая динамика связана с опасениями трейдеров насчет ситуации в России в выходные дни, пишет Bloomberg. Сейчас Россия остается основным поставщиком сжиженного природного газа в Европу, а поставки трубопроводного газа значительно снизились. Агентство прогнозирует, что в ближайшее время волатильность может быть повышенной из-за вооруженного мятежа со стороны ЧВК «Вагнер».

На действия ЧВК отреагировала в том числе российская валюта. В субботу, 24 июня, несколько местных банках резко подняли курсы обмена валют: евро продавался по 100 рублей, а доллар — по 90. В начале торгов в понедельник, 26 июня, курс американской валюты на Мосбирже составлял 86,77 рубля, европейской — 94,8 рубля. На момент написания материала доллар торговался по 84,8 рубля, евро — по 92,3.

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    Мария Грушко
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