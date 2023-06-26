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22:09, 26 июня 2023Мир

США заявили о планах запросить экстрадицию Пригожина

Госдеп: США запросят экстрадицию Пригожина при условии его выезда из Белоруссии
Евгений Пригожин

Евгений Пригожин. Фото: РИА Новости

США будут добиваться выдачи главы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина, если он окажется в государстве, с которым есть соглашение об экстрадиции. Об этом заявил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер, пишет РИА Новости.

По его словам, Белоруссия к таким странам не относится. «У нас нет договора об экстрадиции с Россией или Белоруссией», — указал он. В ведомстве заявили о планах добиваться экстрадиции Пригожина при условии его выезда из Белоруссии и, если он появится в стране, с которой США имеют соответствующий договор.

В США Пригожина обвиняют во вмешательстве в американские президентские выборы.

Ранее Госдеп заявил, что США считают преждевременным оценивать, какое влияние последние события вокруг ЧВК окажут на ход российской специальной военной операции (СВО) на Украине.

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    Марина Совина
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