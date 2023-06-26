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21:34, 26 июня 2023Мир

Госдеп ответил на вопрос о влиянии мятежа Пригожина на ход СВО

Госдеп: США считают, что оценивать влияние мятежа Пригожина на ход СВО преждевременно

Фото: Joshua Roberts / Reuters

В Вашингтоне считают преждевременным оценивать, какое влияние последние события вокруг частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» окажут на ход российской специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом заявил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер, пишет РИА Новости.

Как уточнил Миллер, американской стороне неизвестно, где на данный момент находится лидер ЧВК Евгений Пригожин. Он также ответил на вопрос журналистов о том, как США оценивают влияние мятежа Пригожина на ход боевых действий. «На мой взгляд, пока слишком рано что-либо говорить применительно к данному вопросу», — отметил он.

23 июня Пригожин обвинил российских военных в обстрелах тыловых лагерей ЧВК. Бойцы компании заняли здание штаба Южного военного округа (ЮВО) в Ростова-на-Дону, а также двинулись в сторону Москвы. Вечером 24 июня Пригожин после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко согласился остановить движение колонн ЧВК на российской территории и вернуть их в полевые лагеря.

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    Марина Совина
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