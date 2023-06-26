В ХМАО опровергли данные о жестоко избитом из-за игры в прятки третьекласснике

СКР и полиция назвали фейком данные о мальчике из ХМАО, которому подростки сломали колено

В сети распространились сведения о том, что в одном из поселков Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) подростки заставили третьеклассника играть в прятки на деньги и сломали ему колено. Впоследствии представители силовых структур опровергли данные сведения.

Соответствующее сообщение в пятницу, 23 июня, появилось в новостном Telegram-канале Ural Mash с 52 тысячами подписчиков. Утверждалось, что группа несовершеннолетних потребовала у 9-летнего мальчика 500 рублей, а затем, не получив желаемое, жестоко избила его. Кроме того, известно, что родители пострадавшего обратились в полицию, однако никаких действий со стороны правоохранительных органов и руководства школы, где учатся участники инцидента, якобы не последовало.

В тот же день представители местной полиции и регионального управления Следственного комитета России (СКР) в комментарии порталу 86.RU назвали фейком растиражированную в сети историю. «Все отделы, и городские, и районные, и поселковые, отчитались, что у них такого случая не было. Эта информация не соответствует действительности», — сообщили в УМВД. «Региональное следственное управление Следственного комитета данную информацию не подтверждает», — добавил представитель СКР.

Информация о драке подростков в ХМАО распространилась преимущественно в региональных СМИ, к примеру, соответствующие публикации появились на портале «Сибмедиа», «Ведомости Урал», Nv68.Ru, «АиФ-Тюмень», «Ямал-медиа».

При этом ряд других новостных изданий также разместил официальную информацию от силовых структур: в частности, Siapress, KP.RU, «Вестник Сургутского района».

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»