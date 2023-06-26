Названа европейская страна с самой дорогой ипотекой

РИА Новости: европейской страной с самой дорогой ипотекой оказалась Украина

Европейской страной с самой дорогой ипотекой оказалась Украина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на анализ данных центробанков региона.

Отмечается, что в марте текущего года в лидерах по размеру ставки традиционно оказалась Украина. Средняя ставка по ипотеке в стране достигла в марте 13,4 процента. Показатель стал максимальным с 2019 года.

На втором месте оказалась Молдавия, где ставка оказалась на уровне 12,03 процента. Третью и четвертую строчку заняли Венгрия со ставкой 10,52 процента и Польша со ставкой 8,9 процента.

Россия оказалась на шестом месте. Средняя ставка по ипотеке в стране достигла 8,18 процента.

Отмечается, что самую дешевую ипотеку в Европе можно было взять на Мальте — 2,4 процента.

Ранее заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников сообщил, что в 2023 году выдача ипотеки в России впервые должна превысить 6 триллионов рублей. По данным эксперта, показатель примерно на треть превзойдет результаты 2022 года и окажется почти на 10 процентов выше рекордных продаж 2021-го.