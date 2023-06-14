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15:32, 14 июня 2023Среда обитания

России предсказали новый рекорд по ипотеке

ВТБ: выдача ипотеки в 2023 году в России впервые должна превысить 6 триллионов рублей

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В 2023 году выдача ипотеки в России впервые должна превысить 6 триллионов рублей. Новый рекорд по объему жилищных кредитов предсказал заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), пишут «Известия».

По данным эксперта, показатель примерно на треть превзойдет результаты 2022 года и окажется почти на 10 процентов выше рекордных продаж 2021-го. Печатников ожидает, что ипотечный сегмент в России полностью восстановится. Больше всего, по мнению специалиста, этому будут способствовать активный рост интереса к частному строительству, льготные программы по ипотеке и комплекс мер поддержки социальных категорий населения.

В ВТБ прогнозируют, что с января по июнь банки выдадут заемщикам на покупку недвижимости около 2,9 триллиона рублей. Это в 1,5 раза больше, чем в аналогичный период 2022-го и на 9 процентов — чем в 2021-м. Портфель ипотеки по итогам первого полугодия увеличится на 9,5 процента, до 16,6 триллиона рублей, уточнил эксперт.

При этом Печатников уточнил, что спрос заемщиков к новостройкам охладился из-за сворачивания льготной ипотеки от застройщиков по околонулевым ставкам. Специалист предполагает, что спрос перераспределится на вторичную недвижимость, где стоимость квадратного метра сейчас ниже. «Люди стремятся улучшать жилищные условия, и ипотека в этом вопросе для них по-прежнему главный финансовый инструмент», — заключил эксперт.

Ранее эксперты спрогнозировали снижение цен на жилье в России после ужесточения требований Центробанка к ипотеке. Динамика составит от трех до пяти процентов в зависимости от сегмента и от того, какая структура сделок была у жилого комплекса, ожидают специалисты.

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    Нина Ташевская
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