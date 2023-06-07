Ценам на жилье в России предсказали снижение

Риелтор Никитина: цены на жилье в России упадут после ужесточения требований ЦБ к ипотеке

Цены на жилье в России упадут после ужесточения требований Центробанка (ЦБ) к ипотеке. Будущее рынка недвижимости предсказала вице-президент «Гильдии риелторов Москвы» Екатерина Никитина, передает РИАМО.

По словам эксперта, ужесточения спровоцируют снижение спроса на недвижимость. «Прогнозирую, что на рынке жилой недвижимости Москвы падение составит от трех до пяти процентов в зависимости от сегмента и от того, какая структура сделок была у жилого комплекса», — заявила она.

Никитина добавила, что сильнее всего пострадают застройщики, чьи рекламные кампании строились на минимальном первоначальном взносе как основном преимуществе. При этом снижение цен на квартиры будет происходить плавно и начнется не сразу — сначала сделки будут закрываться на текущих условиях с нынешним уровнем цен. Изменения станут заметны только через три-четыре месяца.

Новые требования к кредитам на жилье вступили в силу 1 июня. ЦБ переутвердил надбавки к коэффициентам риска по ипотеке. Теперь первоначальный взнос во избежание надбавок должен составлять не менее 20 процентов. С 1 января 2024 года его размер увеличится до 30 процентов. Так, банкам придется либо увеличивать первоначальный взнос, либо повышать ставки.

