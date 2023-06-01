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00:29, 1 июня 2023Среда обитания

В России вырос первоначальный взнос по ипотеке

Минимальный первоначальный взнос по ипотеке в России вырос с 10 до 20%

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В России вдвое увеличился размер минимального первоначального взноса по ипотеке. О росте первого взноса предупреждали в пресс-службе Банка России.

С 1 июня 2023 года минимальный взнос по ипотеке составляет не 10, а 20 процентов. Через шесть месяцев, с 1 января 2024 года, стартовый взнос станет еще дороже — он вырастет до 30 процентов.

Увеличение минимального первого взноса Центробанк объясняет риском появления ценового пузыря на рынке ипотечного кредитования. Сектор быстро растет, и вместе с ним — и число высокорискованных займов у россиян с высокой долговой нагрузкой. По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, рискованная ипотека чревата негативными последствиями для экономики.

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С 1 мая Банк России уже увеличил макронадбавки по ипотечным кредитам с низким первоначальным взносом и высоким риском. Коэффициенты риска не позволяют банкам выдавать кредиты рискованным заемщикам, которые с большой долей вероятности не смогут вернуть долг. Также глава регулятора предупредила, что в России могут запретить ипотеку от застройщиков, если последние продолжат предлагать дешевые займы в рамках долевого финансирования жилья.

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    Вячеслав Агапов
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