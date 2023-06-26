Эмбер Херд вышла в свет впервые после суда с Джонни Деппом

Актриса Эмбер Херд посетила публичное мероприятие впервые после суда с Джонни Деппом

Американская актриса Эмбер Херд появилась на публичном мероприятии впервые после скандального суда с бывшим мужем, актером Джонни Деппом. Снимки публикует Page Six.

37-летняя знаменитость, которая ранее переехала из США в Испанию, заметили на кинофестивале Taormina в Италии. Телезвезда вышла в свет в наряде белого цвета, который состоял из оверсайз-футболки и юбки длины миди с запахом. В качестве обуви она выбрала черные туфли на каблуках, волосы распустила, а на губы нанесла ярко-красную помаду.

Данный фестиваль стал первым мероприятием, которое Херд посетила после судебных разбирательств с экс-супругом.

В июне 2022 года суд присяжных признал Херд виновной в клевете на Деппа. Присяжные пришли к выводу, что за обвинениями актрисы в адрес бывшего мужа стоял злой умысел. Также они постановили, что Херд должна выплатить Деппу 15 миллионов долларов компенсации. При этом актера обязали выплатить Херд компенсацию в размере 2 миллионов долларов.