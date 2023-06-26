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10:15, 26 июня 2023Забота о себе

Врач назвал опасность длительного кашля

Врач Аллахвердиев назвал непреходящий сухой кашель поводом пройти обследование легких

Фото: voronaman / Shutterstock / Fotodom

Сухой приступообразный кашель может являться признаком целого ряда заболеваний легких, в том числе и рака, сообщил хирург, заведующий отделением торакоабдоминальной хирургии МКНЦ им А. С. Логинова Депздрава Москвы Ариф Аллахвердиев. Распространенные симптомы онкологического заболевания он назвал в беседе с «Лентой.ру».

Кашель может быть и при простуде, и при каких-то воспалительных заболеваниях, и при аллергической реакции, поэтому переживать раньше времени не стоит, сказал врач. Однако если он не проходит длительное время, более 14 дней, и нет никакой динамики в лечении, то обязательно следует обратиться к специалисту.

Если кашель длительно не проходит, человек подозревает, что у него простуда, принимает какие-то препараты против кашля, и в течение двух-трех недель этот симптом не проходит и нет никаких улучшений, тогда нужно бить тревогу

Ариф Аллахвердиевврач

Когда к длительному кашлю добавляются такие симптомы, как отдышка при активных действиях, например, ходьбе, прожилки крови в мокроте, болевой синдром в грудной клетке, общая слабость, то можно заподозрить и рак. Однако эти симптомы, по словам хирурга, возникают уже на распространенных стадиях развития онкологического заболевания, когда опухоль достаточно большая и врастает в сосуды или перекрывает просветы бронхов.

«Если человек испытывает проблемы с кашлем, лучше идти сперва к терапевту. Он проведет все необходимые базовые обследования и, если будут сомнения и подозрения, отправит к онкологу», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее невролог клинико-диагностического центра «К9», доктор медицинских наук Наталья Шиндряева предупредила, что длительная икота может сигнализировать о ряде опасных болезней: раке, инсульте и не только.

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    Екатерина Смирная
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