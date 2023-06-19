Врач рассказала о связи икоты с опасными болезнями

Невролог Наталья Шиндряева предупредила, что икота может сигнализировать о раке и инсульте

Длительная икота может сигнализировать об опасных болезнях: раке, инсульте и не только. Об этом в беседе с «Лентой.ру» предупредила невролог клинико-диагностического центра «К9», доктор медицинских наук Наталья Шиндряева.

Невролог пояснила, что икота — это частое и естественное явление, возникающее при непроизвольном движении диафрагмы. Обычно икота быстро проходит и не вызывает беспокойства.

Этот физиологический процесс чаще всего длится до 15 минут и не представляет опасности. Непроизвольный спазм диафрагмы может вызвать употребление слишком горячих или холодных блюд, газированных напитков, алкоголя, переедание и стресс Наталья Шиндряева невролог

Однако бывают состояния, когда икота становится постоянной, длится больше двух суток, иногда и несколько месяцев. Врач заявила, что длительную икоту нельзя игнорировать не только из-за ухудшения качества жизни, но и потому, что она может сигнализировать о серьезных проблемах со здоровьем.

Так, по словам Шиндряевой, икота может быть симптомом повреждения блуждающего и диафрагмального нервов, диафрагмы, интоксикации, заболеваний центральной нервной системы.

Самые грозные заболевания, о которых может сигнализировать икота, — это инсульт, рак пищевода, рассеянный склероз, болезнь Паркинсона, энцефалит, нейросифилис, пневмония, повреждение головного мозга из-за травмы головы Наталья Шиндряева невролог

Также икота может быть связана с повреждением диафрагмы после травмы живота, добавила врач. Блуждающий и диафрагмальный нерв могут страдать из-за зоба (гипертрофии щитовидной железы), рефлюксной болезни, кисты пищевода, грыжи межпозвонковых дисков, заболевания почек, сахарного диабета.

«Паразиты также могут стать причиной икоты. Заражение трихинеллами приводит к повреждению дыхательных и диафрагмальной мышц», — заключила невролог.

Ранее Наталья Шиндряева предупредила о вреде энергетиков. По ее словам, эти напитки могут спровоцировать инфаркт миокарда.