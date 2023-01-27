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04:25, 27 января 2023Забота о себе

Невролог предупредила о вреде энергетиков

Невролог Шиндряева: употребление энергетиков может спровоцировать инфаркт миокарда

Фото: Unsplash

Доктор наук, профессор Сеченовского университета, врач-невролог клинико-диагностического центра «К9» Наталья Шиндряева предупредила о вреде энергетиков. Об этом сообщает «Газета.ру».

По ее словам, энергетические напитки содержат стимулирующие компоненты, которые могут истощать организм. Она отметила, что энергетики противопоказаны людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и беременным. Специалист предупредила, что даже разовое употребление этого напитка может спровоцировать аритмию, мигрень и инфаркт миокарда.

Шиндряева также подчеркнула, что в энергетические напитки содержат в себе суточную дозу сахара, поэтому частое их употребление может привести к ожирению.

Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург назвал кисломолочный напиток с мюсли самым полезным перекусом для пожилых людей. «Также в этот перекус очень хорошо съесть яблоко. Могут быть овощи, какой-то овощной салат или овощная нарезка. Грубый хлеб, зерновой хлеб, хлеб с отрубями», — добавил специалист.

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Марина Совина
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