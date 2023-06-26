В Казахстане заявили об отсутствии запроса России на помощь ОДКБ во время мятежа

Представитель МИД Казахстана Смадияров: Россия не запрашивала помощь ОДКБ во время мятежа

Россия не запрашивала помощь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) во время мятежа частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», заявил представитель Министерства иностранных дел (МИД) Казахстана Айбек Смадияров. Об этом сообщает РИА Новости.

«По линии министерства иностранных дел с российской стороны никакой помощи не запрашивалось. Официально не запрашивалось», — сказал Смадияров.

25 июня в Казахстане по инициативе президента Касыма-Жомарта Токаева прошло внеочередное заседание Совета безопасности. Как уточняется, поводом для проведения заседания стала ситуация, сложившаяся в России.