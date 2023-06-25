В Казахстане провели внеочередное заседание Совбеза из-за ситуации в России

Токаев провел внеочередное заседание Совбеза Казахстана из-за ситуации в России

В Казахстане по инициативе президента Касыма-Жомарта Токаева прошло внеочередное заседание Совета безопасности. Об этом в воскресенье, 25 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу казахстанского лидера.

Как уточняется, поводом для проведения заседания стала ситуация, сложившаяся в России на фоне действия главы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина. В рамках мероприятия Токаев заслушал доклады премьер-министра республики, министров обороны, иностранных и внутренних дел, а также главы комитета нацбезопасности и генпрокурора.

Отмечается, что несмотря на то, что в Казахстане случившееся назвали внутренним делом России, ситуация в дружественной стране вызвала обеспокоенность в Астане. «Касым-Жомарт Токаев приветствовал достижение соглашения о прекращении военных действий», — отметили в пресс-службе.

Вечером 23 июня Пригожин обвинил российских военных в том, что те якобы нанесли удар по тыловым лагерям ЧВК «Вагнер». После этого он пригрозил применить силу и уничтожить всех, кто преградит путь бойцам группировки. Позже ФСБ возбудила в отношении Пригожина дело об организации вооруженного мятежа. Позднее бойцы «Вагнера» появились в Ростове-на-Дону, также колонну с их техникой заметили на автодороге на пути к Москве. В ряде регионов был объявлен режим контртеррористической операции.