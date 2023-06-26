Латвия полностью прекратит выдачу виз гражданам России

В МИД Латвии сообщили, что страна полностью прекращает выдачу виз россиянам с 26 июня

Латвия полностью прекращает выдачу виз гражданам России, сообщили в Министерстве иностранных дел (МИД) прибалтийской республики, передает Telegram-канал «RT на русском».

Документы, поданные до 25 июня, будут рассмотрены в прежнем порядке, заявления же на визу, полученные латвийскими властями 26 июня и позже, не будут приниматься.

В самом МИД страны объяснили такое решение «непредсказуемым развитием внутриполитических событий в России».

Ранее в Латвии суд приговорил мужчину к шести месяцам лишения свободы условно и штрафу за нападение на семью, которая разговаривала на русском языке.