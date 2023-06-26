Лавров обвинил Макрона в желании воспользоваться пригожинским мятежом

Глава МИД Лавров: Макрон хотел использовать пригожинский мятеж для ослабления Москвы

Глава МИД России Сергей Лавров считает, что продвижением бойцов ЧВК «Вагнер» хотел бы воспользоваться президент Франции Эммануэль Макрон. Дипломат обвинил политика в желании «реализовать угрозу о стратегическом поражении» Москвы, пишет ТАСС.

«Я думаю, тут даже школьник восьмого класса поймет ту позицию, которую отстаивает Макрон, явно увидевший в нынешнем развитии событий шанс для того, чтобы реализовать угрозу, как мантру повторяемую натовскими руководителями, о том, чтобы Украина нанесла стратегическое поражение России», — убежден Лавров.

23 июня глава ЧВК Евгений Пригожин заявил, что российские военные нанесли удар по тыловым лагерям группировки. Он пригрозил применить силу и уничтожить всех, кто преградит путь бойцам ЧВК, после чего инициировал движение колонн с бойцами по российским регионам, войска «Вагнера» в том числе вошли в Ростов.

В отношении Пригожина было возбуждено уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа, в Минобороны России сообщения об ударах по ЧВК отрицают. Переговоры с Пригожиным провел белорусский президент Александр Лукашенко, после чего заявил, что глава ЧВК согласился остановить движение колонн.