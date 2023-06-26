Врач перечислила основные ошибки при приеме лекарств

Терапевт Надежда Чернышова: важно соблюдать дозировку лекарств и не пропускать их прием

Принимать лекарства нужно по согласованию со специалистом и четко следуя инструкции, рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова. Основные правила приема лекарств она перечислила в беседе с «Вечерней Москвой».

Важно, уточнила Чернышова, соблюдать дозировку лекарства и не пропускать прием. «Во многих случаях (например, в отношении антибиотиков) крайне важно, чтобы лекарство поступало в организм с определенной периодичностью. Пропуск приема может привести к нежелательным последствиям», — подчеркнула терапевт.

Ошибкой будет, уточнила врач, запивать таблетки крепким чаем, квасом, соком или молоком. Лучше всего, по ее словам, для этого подходит негазированная питьевая вода. Кроме того, важно не жевать не предназначенные для этого таблетки, добавила Чернышова. «Например, таблетки с кишечнорастворимой оболочкой спокойно проходят в желудок и растворяются в кишечнике. В этом случае, если мы разжуем таблетку, она не усвоится», — пояснила врач.

Опасен может быть переизбыток таблеток, в частности, от высокого давления, кашля или головной боли, а также их сочетаемость с другими лекарствами и пищей, указала Чернышова. «Бывают ситуации, когда два препарата одновременно принимать нежелательно. Один будет поглощать, нейтрализовать или вступать в химические реакции с другим. Надо разносить эти лекарства на разные приемы, употреблять их до, после или во время еды, если есть указание в инструкции», — заключила врач.

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