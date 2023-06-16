Россиянам назвали способы избавиться от изжоги без лекарств

Диетолог София Кованова призвала есть чаще, но маленькими порциями для борьбы с изжогой

Чтобы избавиться от причин появления изжоги, нужно есть чаще, но маленькими порциями, сообщила диетолог-нутрициолог How to Eat София Кованова. В беседе с «Лентой.ру» она назвала и другие способы борьбы с неприятными ощущениями без лекарств.

Диетолог объяснила, что лекарства помогают облегчить симптомы изжоги, но они не борются с ее причинами. Чаще всего, по ее словам, ощущение жжения в животе появляется из-за неправильного питания. Поэтому первым шагом для пациентов должен стать пересмотр пищевых привычек.

Специалистка отметила, что часто люди при изжоге допускают одну и ту же ошибку: начинают сидеть на строгих диетах или есть в целом полезные продукты, но провоцирующие изжогу, — это листовые овощи, помидоры, баклажаны, перец, орехи.

Вода с лимоном по утрам также под запретом. Острые и жирные блюда, шоколад, кофе, алкоголь и газированные напитки тоже раздражают слизистую оболочку желудка София Кованова диетолог, нутрициолог

Для избавления от причин появления изжоги необходимо уделить внимание тому, что и сколько ест человек и составить рацион из здоровых и вкусных блюд, продолжила собеседница «Ленты.ру». Так, в меню, по ее мнению, стоит включить ферментированные продукты и продукты с закваской (кефир, йогурт), которые помогут снизить уровень кислотности в желудке.

«Овощи лучше употреблять после термической обработки. Их нужно обдать кипятком, снять кожицу и сделать пюре», — дала рекомендацию Кованова.

Контролируйте размер порции и тщательно пережевывайте пищу, не торопясь. Это способствует равномерному выделению желудочного сока, уменьшению внутрибрюшного давления и снижению вероятности появления изжоги София Кованова диетолог, нутрициолог

Диетолог предупредила, что голодание усугубляет проявление изжоги. Для снижения интенсивности проявления неприятных симптомов нужно сократить интервалы между приемами пищи и увеличить количество перекусов.

«Последний прием пищи должен быть до 21:00. Если поесть перед сном, то организм не успеет нормально переварить пищу, значит, изжоги точно не избежать», — добавила Кованова.

Ранее врач Александра Чистякова предупредила о вреде полного отказа от соли. По ее словам, без соли человек может прожить не более 10 дней.