Росздравнадзор опроверг нехватку лекарств в ростовских аптеках

Росздравнадзор заявил, что в аптеках Ростова-на-Дону достаточно лекарств

Распространившаяся в сети информация о том, что в аптеках Ростовской области наблюдается нехватка медикаментов, оказалась недостоверной.

Сообщения о том, что ростовчане массово скупают лекарства, появилось в Telegram-канале Republic. Читатели рассказали, что ⁠в городских аптеках начался ажиотаж, люди скупают жаропонижающие, противовирусные средства и лекарства для пищеварения, ⁠тратя большие суммы и закупаясь впрок.

Росздравнадзор, в свою очередь, опроверг информацию о нехватке медикаментов. В своем Telegram-канале ведомство написало, что в аптеках города Ростов-на-Дону имеется достаточное количество лекарственных препаратов. «Перебоев или затруднений с поставками лекарственных средств для медицинского применения со стороны оптовых организаций, а также ажиотажного спроса со стороны населения не зафиксировано», — добавили в федеральной службе.

Информация о нехватке лекарств и ажиотаже вокруг их покупки не получила широкого распространения в российских СМИ. Местные порталы Privet-Rostov и Rostov.Ru написали, что в ростовских аптеках начали собираться очереди на фоне мятежа ЧВК «Вагнер». Отмечалось, что ростовчане тратят по несколько тысяч рублей. При этом ряд других изданий и агентств сразу опубликовали опровержения нехватке лекарств — KP.RU, ТАСС, РИА Новости, «Красная Весна».