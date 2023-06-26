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17:45, 26 июня 2023Моя страна

В Хакасии обнаружили крупнейшее логово пещерных гиен

В Хакасии обнаружили крупнейшее логово пещерных гиен

Фото: Дмитрий Гимранов / Уральский федеральный университет

В Хакасии ученые обнаружили древнее логово пещерных гиен, которое, вероятно, является крупнейшим логовом данных животных в Азии. Об этом сообщается на сайте Уральского федерального университета.

Ученые Института экологии растений и животных УрО РАН, Уральского федерального университета, Института геологии и минералогии СО РАН, Абаканского клуба спелеологов исследовали в Хакасии пещеру Инейская. Всего палеонтологи собрали около 400 килограммов костей и отправили их в Екатеринбург.

То, что пещера была логовом гиен, подтверждает как минимум два факта: все найденные там кости со следами зубов и есть несколько костей в анатомическом порядке, считают специалисты.

Пещера уникальна также тем, что кости в ней лежат на поверхности и сохранились в нетронутом состоянии, часть из них — во льду. Среди находок есть крупные животные, хищники, грызуны, лягушки, жабы, птицы и рыбы. Находкам около 42 тысяч лет.

Пещеру еще пять лет назад обнаружили местные жители, но впервые ученые побывали на участке в июне 2022 года.

Ранее сообщалось, что в Кемеровской области ученые нашли конечность растительноядного завропода. Ученые предполагают, что скелет попал в водный поток и кости разошлись вдоль русла реки — они надеются найти другие фрагменты.

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    Майя Гавашели
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