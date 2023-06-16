В Кемеровской области нашли конечность динозавра

В Кемеровской области ученые нашли конечность растительноядного динозавра завропода

В Кемеровской области ученые нашли конечность растительноядного завропода. Об этом губернатор региона Сергей Цивилев написал в своем Telegram-канале.

Первичный сравнительный анализ показал, что с большей долей вероятности кость анатомически относится к поясу передних конечностей. Ученые предполагают, что скелет попал в водный поток и кости разошлись вдоль русла реки — они надеются найти другие фрагменты.

«Это без преувеличения сенсация (...) Сейчас мы параллельно ведем бурение костеносного слоя, что наверняка позволит ученым сделать еще немало удивительных открытий, связанных с Меловым периодом Мезозойской эры», — говорится в публикации.

Фрагмент кости обнаружили на участке Шестаково-3 Шестаковского местонахождения динозавров. Как отметил Цивилев, это самое крупное местонахождение динозавров России, а также единственное место в стране, где регулярно при поддержке правительства региона ведутся палеонтологические раскопки динозавров, живших 120-140 миллионов лет назад.

Первичный сравнительный анализ показал, что с большей долей вероятности кость анатомически относится к поясу передних конечностей. Ученые предполагают, что скелет попал в водный поток и кости разошлись вдоль русла реки — они надеются найти другие фрагменты.

Кость несколько дней будут окапывать и пропитывать скрепляющим раствором, а потом отправят в лабораторию для препарирования и изучения.

Ранее сообщалось, что на берегу Охотского моря в Камчатском крае нашли позвонки мегалодона, крупнейшей хищной акулы в истории Земли. Найденный полный позвоночный столб имеет диаметр около 33 сантиметров. Кроме того, сохранились около 150 зубов в отличном состоянии.