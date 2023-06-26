В сети перечислили несложные способы борьбы с одиночеством

Я научился быть сам себе компанией. Раньше мне нужны были люди, чтобы заняться чем-то. Пообедать, пойти в кино, посмотреть на что-то новое. Но потом я понял, что одиночество связано со скукой, и я страдал, потому что ничего не делал. Когда я начал ходить везде один и развлекаться один, стало веселее