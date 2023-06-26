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18:47, 26 июня 2023Забота о себе

В сети перечислили несложные способы борьбы с одиночеством

На Reddit предложили учиться веселиться самостоятельно для борьбы с одиночеством

Фото: Lukas Rychvalsky / Unsplash

Пользователи форума Reddit рассказали, как перестать испытывать негативные чувства из-за одиночества. Несложные способы борьбы с одиночеством они перечислили в разделе AskReddit.

Немало лайков собрал комментарий одного из пользователей сети, который предложил скучающим наедине людям учиться веселиться самостоятельно.

Я научился быть сам себе компанией. Раньше мне нужны были люди, чтобы заняться чем-то. Пообедать, пойти в кино, посмотреть на что-то новое. Но потом я понял, что одиночество связано со скукой, и я страдал, потому что ничего не делал. Когда я начал ходить везде один и развлекаться один, стало веселее

tonsofpracticeпользователь Reddit

Кроме того, одиночкам предложили завести домашнее животное или несколько.

Я завел кролика. Кролику я не понравился, так что я завел второго. Он был лучше и исправил первого. Так что ответ — бесконечные кролики

I_might_be_weaselпользователь Reddit
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Некоторые борются с одиночеством с помощью видеоподкастов и музыки.

Мой музыкальный сервис не замолкает весь день, от рассвета до заката. Живу один, работаю один. В прошлом году я прослушал больше 120 тысяч минут

perplexedfingerпользователь Reddit

Ранее мужчины и женщины с форума Reddit перечислили, какие именно недостатки в партнерах считают перекрывающими любые достоинства. Одна из пользовательниц, в частности, вспомнила о привычке партнера мусорить, в том числе на улице.

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    Александра Лисица
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