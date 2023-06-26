ФСБ задержала уроженца Украины c российским гражданством по статье о госизмене

ФСБ заявила о задержании жителя Приамурья за госизмену из-за финансирования ВСУ

В Амурской области ФСБ задержала уроженца Украины, переводившего деньги Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ РФ.

По данным ведомства, мужчина родился в Львовской области, но сейчас является гражданином России. Он более десяти раз перевел украинским военным деньги, чтобы они купили дроны-камикадзе, квадрокоптеры, амуницию и военную технику в целях ее использования против России.

По факту произошедшего возбуждено дело по статье 275 («Государственная измена») УК РФ.

Ранее стало известно, что следствие ФСБ возбудило дело в отношении россиянина Хецоидзе по статье о государственной измене.

