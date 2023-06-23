ФСБ возбудила дело против россиянина Хецоидзе по статье о госизмене

ФСБ возбудила дело в отношении россиянина Хецоидзе по статье о госизмене

Следствие ФСБ возбудило дело в отношении россиянина Хецоидзе по статье о государственной измене. Об этом сообщает РИА Новости

23 июня Лефортовский суд Москвы получил ходатайство ФСБ об аресте данного гражданина. Заседание пройдет в закрытом режиме, а подробности не разглашаются.

Отмечается, что Хецоидзе по статье 275 («Госизмена») УК РФ может грозить до 20 лет колонии.

Ранее стало известно, что в Пензе задержали 39-летнего местного жителя, передававшего Службе безопасности Украины (СБУ) данные о российской армии.

