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16:24, 23 июня 2023Силовые структуры

Россиянина Хецоидзе заключили под стражу по делу о госизмене

В Москве суд арестовал на два месяца гражданина России Хецоидзе по делу о госизмене
Начало событий в новости ФСБ возбудила дело против россиянина Хецоидзе по статье о госизмене

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Лефортовский суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу гражданину России по фамилии Хецоидзе по уголовному делу о госизмене. Об этом ТАСС сообщили в суде.

Решение принято по ходатайству следователя ФСБ. В рамках расследования по статье 275 УК РФ («Государственная измена») мужчина арестован на два месяца.

Материалы дела засекречены.

О возбуждении уголовного дела в отношении россиянина Хецоидзе стало известно 23 июня.

Весной Совет Федерации одобрил закон, ужесточающий наказание за государственную измену вплоть до пожизненного заключения. Прежде статья 275 предусматривала максимальное наказание до 20 лет лишения свободы.

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    Любовь Ширижик
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