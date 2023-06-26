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17:32, 26 июня 2023Экономика

Американцы назвали желаемую сумму для выхода на пенсию

Northwestern Mutual: для комфортного выхода на пенсию американцам нужно 1,27 млн долларов

Фото: Matt Bennett / Unsplash

Для того чтобы комфортно жить на пенсии, гражданам США необходимо минимум 1,27 миллиона долларов (более 107 миллионов рублей). Об этом свидетельствуют результаты исследования Northwestern Mutual. Компания опросила 2740 американцев в период с февраля по март 2023 года.

Сумму накоплений в 1,5 миллиона долларов (более 126 миллионов рублей) называли желаемой американцы в возрасте 50 лет, а жители в возрасте 60-70 лет считают достаточным около 950 тысяч долларов (более 80 миллионов рублей).

За год ожидания американцев выросли на фоне ускоряющейся инфляции, подчеркнули в Northwestern Mutual. В то же время средняя сумма, которую граждане откладывали на пенсию, увеличилась на 3 процента, до 89 300 долларов (7,5 миллиона рублей), с 86 869 долларов (7,3 миллиона рублей) в 2022 году.

Между тем почти половина россиян считают, что на пенсии им будет достаточно ежемесячного дохода в размере 50-100 тысяч рублей. Такую сумму назвали 47 процентов респондентов опроса «Работы.ру» и СберНПФ в августе 2022 года.

Еще 18 процентов россиян ответили, что считают комфортным доходом на пенсии 100-150 тысяч рублей в месяц. Немного меньше респондентов (15 процентов) смогут прожить на сумму в 50 тысяч, а 10 процентов — на 150-200 тысяч рублей. Кроме того, каждый десятый (10 процентов) признался, что будет доволен ежемесячным доходом от 200 тысяч рублей.

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    Мария Грушко
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