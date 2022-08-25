Россияне назвали комфортную сумму для жизни на пенсии

Работа.ру и СберНПФ: 47% россиян назвали 50–100 тыс. рублей в месяц достаточными на пенсии

Почти половина россиян считают, что на пенсии им будет достаточно ежемесячного дохода в размере 50–100 тысяч рублей. Такую сумму назвали 47 процентов респондентов опроса, который провели сервис Работа.ру и СберНПФ. Исследование есть в распоряжении «Ленты.ру».

Еще 18 процентов россиян ответили, что считают комфортным доходом на пенсии 100–150 тысяч рублей в месяц. Немного меньше респондентов (15 процентов) смогут прожить на сумму в 50 тысяч, а 10 процентов — на 150–200 тысяч рублей. Такое же число россиян (10 процентов) будут довольны ежемесячным доходом, который начинается от 200 тысяч рублей.

При этом 84 процента опрошенных планируют получать дополнительный доход на пенсии, а 46 процентов — жить на свои накопления. Директор по развитию СберНПФ Владимир Стеканов объяснил, что люди, рассчитывающие на пенсии на себя, уже начали копить на пенсию или, как минимум, серьезно задумались об этом.

Остальные респонденты не планируют или не задумываются о других источниках дохода, либо надеются на пассивный доход от вкладов, инвестиций и накопительных счетов. Также россияне рассчитывают на финансовую помощь от родственников и детей или на доходы, которые приносит их бизнес.

Большая часть опрошенных (84 процента) планируют выходить на пенсию не раньше 50 лет, из них 24 процента — в 60–65 лет, 22 процента — в 55–60 лет. При этом 18 процентов россиян собираются выйти на пенсию позже 65 лет. Меньшее число россиян хотели бы закончить работать до 45 лет (10 процентов), а остальные (6 процентов) — в возрасте до 35 лет.

С 1 августа у некоторых россиян — работающих пенсионеров, а также достигших 80 лет и инвалидов первой группы — вырос размер пенсий. С июня стоимость одного коэффициента составляет 118,1 рубля, а величина перерасчета ограничена тремя баллами. Таким образом, максимально возможная прибавка к пенсии равняется 354,6 рубля.

Еще одна категория россиян, которой коснулось повышение пенсий, — достигшие в июле возраста 80 лет или получившие инвалидность первой группы. Для них на 100 процентов увеличится размер фиксированной выплаты к страховой пенсии и составит 9965,8 рубля.