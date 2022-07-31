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У части россиян выросли пенсии

У части россиян с 1 августа вырос размер пенсии

Фото: Алексей Мальгавко / Коммерсантъ

С 1 августа части россиян — работающих пенсионеров, а также достигших 80 лет и инвалидов первой группы, в соответствии с действующим законодательством, вырос размер пенсии.

Перерасчет страховой части пенсии работающих пенсионеров производится каждый год в индивидуальном порядке на основании того, что за последний год конкретный пенсионер успел накопить коэффициенты посредством взносов работодателей.

С июня стоимость одного коэффициента равняется 118,1 рубля, а величина перерасчета ограничена тремя баллами. Таким образом, максимально возможная прибавка к пенсии равняется 354,6 рубля. При этом Пенсионный фонд в комментарии изданию Sputnik назвал другую сумму — 314,07 рубля.

Перерасчет происходит в индивидуальном порядке и отдельно от классической индексации пенсий на размер инфляции, который с 2016 года не применяется к работающим пенсионерам.

Еще одна категория россиян, которую коснулось повышение пенсий, — лица, достигшие в июле возраста 80 лет или получившие инвалидность первой группы. Для них на 100 процентов увеличится размер фиксированной выплаты к страховой пенсии и составит 9965,8 рубля.

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Платон Щукин
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