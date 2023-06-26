Звезда КВН рассказал о необычном случае на выступлении

Звезда КВН Макаров рассказал, что однажды на выступлении зрительница покормила его икрой

Бывший участник команды КВН «Сборная Камызякского края», певец и телеведущий Вячеслав Макаров рассказал, что однажды на выступлении зрительница покормила его и других кавээнщиков черной икрой. Необычный случай он вспомнил в программе «Однажды» на НТВ, выпуск доступен на сайте телеканала.

Макаров указал, что случай произошел, когда они с командой КВН на выступлении в Казахстане исполняли песню про мэра, ставшую визитной карточкой коллектива. «Там есть куплет, где мы поем, что мэр достает черную икру, при всех ест, наслаждается... И в какой-то момент женщина из зала, видимо, буквально восприняла, что мы никогда не видели черную икру, не ели и мы такие голодные, она просто во время выступления начала нас кормить с ложки [черной икрой]», — поделился он.

По словам звезды КВН, он попытался объяснить женщине, что песня не основана на реальных событиях, однако она не успокаивалась. Участники команды в итоге попробовали по ложке икры, добавил телеведущий.

Ранее Вячеслав Макаров назвал КВН мощной школой, на которой держится все российское развлекательное телевидение. Он также рассказал о «стрессовом развитии» в телеигре.