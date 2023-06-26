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11:19, 26 июня 2023Бывший СССР

Появилось видео уничтожения бронетехники ВСУ на запорожском направлении

Минобороны России показало кадры уничтожения бронетехники ВСУ на запорожском направлении

Российская авиация уничтожила бронетехнику Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении. Видео журналистам предоставило Министерство обороны России.

Экипаж российского вертолета Ка-52 обнаружил выдвижение украинской бронетехники и управляемой ракетой уничтожил бронетранспортер (БТР) противника.

Ранее в сети появилось видео поражения укрепрайона ВСУ с боевиками на купянском направлении. На кадрах Минобороны РФ показан мощный взрыв и клубы темно-серого дыма после удара высокоточным оружием.

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    Алевтина Запольская
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