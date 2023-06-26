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10:55, 26 июня 2023Среда обитания

Названы самые частые ошибки в планировке квартиры

DreamLayout: при планировке квартиры нельзя совмещать спальню с гостиной

Фото: Studio Romantic / Shutterstock / Fotodom

При планировке квартиры нельзя совмещать спальню с гостиной. Эту и другие самые частые ошибки в дизайне жилья назвали эксперты Telegram-канала DreamLayout, передает «Российская газета».

«Когда к вам приезжают гости, создаются некоторые неудобства, особенно если они остаются ночевать. Спальня — личная зона, поэтому ее необходимо отделить от гостиной любым возможным способом», — пояснили специалисты. Если разделить помещение на две комнаты стеной нет возможности, оградить спальню можно шторами или перегородкой.

Другая распространенная ошибка — двери, открывающиеся не в ту сторону и задевающие мебель. Эксперты также советуют заранее спланировать места хранения хозяйственных принадлежностей: спланировать расположение шкафа или кладовой для швабр, ведер, стиральной машины и моющих средств.

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Перед покупкой мебели важно правильно оценить ее размер. «Многие впадают в ступор, когда стол или диван съедает все пространство. Стоит учитывать размеры бортиков, выступающих частей и так далее», — отметили дизайнеры. Проблемы часто возникают и из-за непродуманной электрики, поэтому перед началом ремонт стоит рассчитать расположение розетки, выключателей и светильников.

В мае россиян предупредили о рисках при строительстве дачного дома своими руками. Отказ от помощи профессионалов может привести к проблемам с коммуникациями и увеличению сроков работ.

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    Александра Качан
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