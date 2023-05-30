Россиян предупредили о рисках при строительстве дачного дома своими руками

Эксперт Котлов: самостоятельное строительство дачного дома может привести к проблемам

Строительство дачного дома своими руками может привести к проблемам с коммуникациями и увеличению сроков работ. О главных ошибках при возведении зданий на загородных участках предупредили опрошенные РБК эксперты.

По словам директора по продажам строительной компании HalleHouse Вячеслава Котлова, самостоятельное строительство дома может привести к неправильной кладке кирпичей или бревен — это затянет сроки работ из-за постоянного исправления ошибок и просчетов.

Эксперт также не советует заливать самостоятельно фундамент здания. По словам специалиста, многие не учитывают геологию почвы или неверно закладывают арматуру. «Между грунтом и арматурой обязательно должен быть залит слой бетона, при этом его надо заливать в один этап. Если растянуть эту процедуру, то на стыках могут появиться швы и негативно сказаться на прочности здания», — пояснил Котлов.

Управляющий партнер компании NORDHUS Ольга Магилина добавила, что не стоит экономить на строительных материалах. Эксперт предупредила, что чем дешевле цемент, тем ниже его прочность. В дальнейшем такая экономия может привести к трещинам на стенам или обрушению. Все работы по возведению дачного дома специалисты призывают доверить профессиональным бригадам. Однако нанимать специалистов нужно при условии заключения письменного договора.

Ранее россиянам назвали частые ошибки при строительстве дачи, которые приводят к лишним тратам. По словам экспертов, одним из главных источников проблем становится возведение здания без проекта — оно может обернуться перерасходом материалов из-за незнания, какие именно товары и в каком количестве могут для этого потребоваться.