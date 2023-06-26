Актриса «Ленкома» получила переломы челюсти в ДТП с электросамокатом

Актриса «Ленкома» Алена Митрошина получила переломы челюсти в ДТП с электросамокатом

Российская актриса театра «Ленкома» Алена Митрошина получила множественные переломы челюсти в ДТП с электросамокатом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора учреждения культуры Марка Варшавера.

В СМИ отмечали, что артистка, исполняющая, в числе прочих, роль Кончиты в спектакле «Юнона и Авось», пострадала от наезда несовершеннолетнего юноши на электросамокате в Москве. «К сожалению, так (пострадала от наезда самокатчика — прим. «Ленты.ру»). [Митрошина] чувствует себя не очень. Операции пока не было, будет в понедельник», — заявил Варшавер, отметив, что в связи с происшествием Митрошина «выбывает из репертуара театра» на два-три месяца.

«У нас же по два-три состава в каждом спектакле, в этом проблемы нет. Есть проблема в человеческом факторе. Конкретно ее жалко, потому что она талантливая, способная девочка, и очень жаль, что она выбудет на какой-то срок из репертуарной политики театра», — резюмировал руководитель «Ленкома».

Ранее стало известно, что российский актер театра и кино Никита Зверев потерял сознание после спектакля. В вечер инцидента 49-летний артист отыграл в постановке в Московском театре комедии, после чего он зашел в магазин, где потерял сознание и упал в судорогах. У Зверева были зафиксированы проблемы с памятью.