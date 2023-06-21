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18:53, 21 июня 2023Культура

Актер Никита Зверев потерял сознание после спектакля

Актер театра и кино Никита Зверев потерял сознание после спектакля

Фото: Ekaterina Tsvetkova / Globallookpress.com

Российский актер театра и кино Никита Зверев потерял сознание после спектакля. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Известно, что в тот вечер 49-летний артист сыграл в постановке в Московском театре комедии, после чего он зашел в магазин, где потерял сознание и упал в судорогах. Прибывшие врачи зафиксировали у Зверева проблемы с памятью.

Предварительной причиной падения называют переутомление. Сам Зверев связал это с нехваткой сна в последний месяц из-за работы и проблемами с давлением. От госпитализации он отказался и заверил журналистов, что чувствует себя хорошо. Широкой публике Зверев известен по ролям в таких фильмах, как «Мистер нокаут», «Бой с тенью» и «Грозовые ворота».

В мае стало известно, что российскую актрису и звезду сериала «Морские дьяволы» Снежану Прудько доставили в больницу после падения в театре «Лицедеи» в Санкт-Петербурге. После инцидента у артистки диагностировали ушибы мягких тканей головы и левого плеча.

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    Сергей Равин
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