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14:22, 26 июня 2023Моя страна

В Нальчике прошел фестиваль в честь Дня молодежи

На площадях и в скверах Нальчика прошли спортивные мастер-классы в честь Дня молодежи

Кадр: vestikbr.ru

В Нальчике, Кабардино-Балкария, на нескольких площадках прошел фестиваль в честь Дня молодежи. Об этом в понедельник, 26 июня, сообщают «Вести КБР».

Так, например, в сквере имени Горького устроили спортивные мастер-классы по футболу, баскетболу, скейтбордингу, паркуру и воркауту. Кроме того, там развернули фестиваль уличной культуры и спорта «Улицы гор».

В то же время на площади возле Музтеатра гости пообщались с представителями предпринимательского сообщества. С бизнесменами они обсуждали программы грантовой поддержки, демонстрировали лучшие волонтерские практики, презентовали свои инновационные разработки.

Вечером там состоялась церемония награждения, приуроченная к празднованию Дня молодежи. Для собравшихся выступали участники школьной и студенческой весны.

Ранее в июне в Нальчике открылась выставка «Медики в деле», посвященная работе врачей разного профиля. На экспозиции, в частности, представлены фотографии, сделанные непосредственно во время работы медиков — терапевтов, хирургов, неонатологов, педиатров и других докторов.

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    Карина Черных
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