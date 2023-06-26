Стая мангустов спасла сородича от огромного орла

Latest Sightings: в ЮАР стая мангустов напала на орла и спасла сородича

В Южно-Африканской Республике (ЮАР) стая мангустов напала на огромного орла и спасла сородича. Об этом сообщает Latest Sightings.

Столкновение хищной птицы и мангустов произошло в национальном парке Mjejane Game Reserve. По словам гида Анкии Пьюзи, она вместе с группой туристов наблюдала за дикой природой, когда увидела боевого орла. Гид признается, что удивилась, когда заметила, что птица сидит близко к земле — на небольшом кустарнике. Орел пристально смотрел на траву. Внезапно Пьюзи услышала тревожные крики мангустов. «Только тогда мы заметили их крошечные тени, двигающиеся в траве. Тогда я поняла, что происходит — орел охотится!» — рассказала она.

Спустя мгновение орел резко полетел вниз, выпустив когти, и попытался поймать одного из мангустов. Схватить животное у хищной птицы не получилось, и тогда она предприняла вторую попытку, но снова безуспешно. «Один храбрый мангуст, явно недовольный присутствием орла, выскочил из травы. Он бесстрашно подбежал к орлу и прыгнул, намереваясь укусить его за голову. Орел отбился и сумел поймать мангуста в воздухе», — вспоминает Пьюзи.

С добычей в когтях птица начала улетать, однако отважная стая мангустов набросилась на нее в попытках спасти своего сородича. Они прыгали и бегали вокруг орла, пытаясь его укусить, и, наконец, птица ослабила хватку и отпустила мангуста. Несмотря на это стая продолжила преследовать хищную птицу. Мангусты вскарабкались на пень и еще некоторое время нападали на орла, прогоняя его со своей территории.

Пьюзи утверждает, что вместе с туристами с трепетом наблюдала за происходящим. Она была восхищена сплоченностью и храбростью стаи, защитившей сородича от опасности. «Стать свидетелем такого невероятного зрелища в дикой природе — редкая удача. Это утро мы никогда не забудем», — призналась гид.

Боевой орел распространен по всей Африке к югу от Сахары. Эти птицы охотятся в основном на мелких и средних млекопитающих, рептилий и птиц, например, молодых импал, варанов и сурикатов, а также на домашних животных, таких как собаки, козы и молодые овцы.

Ранее сообщалось, что в США белоголовый орлан попытался отобрать пойманного на поле лисицей кролика и отправил хищницу в сальто-мортале, но потерпел неудачу. Произошедшее попало на видео.