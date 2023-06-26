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17:02, 26 июня 2023Путешествия

Названы самые раздражающие россиян привычки туристов в отпуске

Tvil.ru: 68 процентов россиян раздражает, когда в отпуске туристы захламляют пляжи

Фото: «Лента.ру»

Российские путешественники назвали самой раздражающей привычкой туристов в отпуске склонность оставлять за собой мусор. Об этом сообщается в исследовании онлайн-сервиса Tvil.ru, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Так, 68 процентов опрошенных выбрали среди наиболее неприятных аспектов отпуска захламленные пляжи и зоны отдыха. Кроме того, в антирейтинге оказались компании, которые шумят за стеной в номере отеля, — за них проголосовали 50 процентов участников опроса.

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Также выяснилось, что российских путешественников раздражает, когда другие отдыхающие курят на пляже, громко слушают музыку, разговаривают по громкой связи в общественных местах и навязчиво пытаются завести диалог в отеле или в пути.

Вдобавок туристы считают, что отпуск могут испортить шумно играющие рядом дети, автомобильные пробки и аниматоры, которые пристают с предложениями сфотографироваться с птицами или животными.

В июне выяснилось, что большинство пассажиров самолетов считают самой раздражающей привычкой попутчиков удары по спинке кресла. Путешественники признались, что их нервирует, когда кресло пинают не только дети, но и взрослые, которые постоянно меняют положение ног или открывают и закрывают откидные столики.

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    Марк Успенский
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