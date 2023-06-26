Власти оценили влияние повышения МРОТ на доходы бюджета

Голикова: повышение МРОТ увеличит доходы бюджетов всех уровней

Рост уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 18,5 процента с 1 января 2024 года позволит увеличить доходы бюджетов всех уровней. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова, ее слова приводит ТАСС.

Решение об индексации МРОТ опережающими темпами повлечет за собой не только дополнительные расходы для бюджетного сектора и работодателей, но и рост доходов бюджетов, сказала она. Голикова отметила, что в первую очередь это коснется бюджетов регионов, так как именно туда поступает большая часть подоходного налога, составляя их основную доходную базу.

Вице-премьер также напомнила, что повышение МРОТ напрямую отразится на росте зарплат 4,8 миллиона россиян. При этом, по ее словам, за счет общего увеличения фонда оплаты труда, рост доходов ощутят и другие работники, занятые на более квалифицированных должностях.

Ранее об увеличении в 2024 году МРОТ до 19 242 рублей в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил президент России Владимир Путин. Глава государства также отметил, что необходимо добиться роста минимального размера оплаты труда как минимум вдвое — это подтолкнет вверх заработные платы по стране в целом. На текущий момент размер МРОТ составляет 16 242 рубля.