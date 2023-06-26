Среда обитания
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19:18, 26 июня 2023Среда обитания

Дачникам предложили бороться с муравьями с помощью нашатыря

Эксперт Коврижных: бороться с муравьями на даче можно с помощью нашатыря

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Владельцам дачных участков предложили бороться с муравьями с помощью нашатыря. Соответствующий способ им подсказала агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных, ее слова приводит издание «БелНовости».

Эксперт отметила, что нашатырь служит отличным источником азота, который необходим культивируемым растениям. Для того чтобы прогнать муравьев, она посоветовала приготовить раствор, состоящий из двух ложек жидкого хозяйственного мыла и трех ложек нашатыря. Их необходимо разбавить в ведре воды, а после этого получившимся средством можно обрабатывать необходимые участки до получения результата.

Специалист также рассказала, что на участке можно посадить растения, которые отпугнут муравьев. В качестве примеров Коврижных привела анис, лаванду и хвойные растения.

Ранее для борьбы с муравьями эксперты «БелНовостей» порекомендовали использовать порошок из острого перца. По их словам, его необходимо рассыпать между грядок по периметру и непосредственно в муравейник.

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    Полина Кислицына
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